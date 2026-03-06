Реклама

14:52, 6 марта 2026

Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

Юрист Зокиров: За тонировку стекол водителю грозит штраф в 500 рублей
Виктория Клабукова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Неправильная тонировка автостекол может грозить владельцу штрафом. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости напомнил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Российское законодательство запрещает тонировку в машине ветрового стекла и стекол, обеспечивающих передний обзор для автомобилиста — это окна дверей водителя и переднего пассажирского места. Согласно действующему закону, управлять автомобилем нельзя, если светопропускание стекол не достигает 70 процентов. В случае нарушения водителю назначается административный штраф в размере 500 рублей.

С начала января в России вступил в силу новый закон, запрещающий неправильную тонировку на любых машинах. Хоть для большинства автомобилистов такая мера не нова, владельцам временно ввезенных авто придется столкнуться с трудностями: по словам юристов, раньше для многих из них плотная пленка служила «серым иммунитетом» от статьи КоАП, а теперь станет поводом для неоднократных штрафов.

