Муж Бородиной вручил ей подарок за 1,5 миллиона рублей

Блогер Сердюков вручил Ксении Бородиной кольцо с бриллиантами за 1,5 млн рублей

Муж ведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков преподнес ей роскошный подарок на день рождения. Презентом инфлюэнсер похвасталась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярный блогер вручил жене корзину цветов и кольцо с бриллиантами. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость ювелирного изделия может достигать 1,5 миллиона рублей. Кроме того, супруг подарил Бородиной солнцезащитные очки люксового бренда Chanel.

«Спасибо за все, что ты для меня делаешь, моя вселенная! Люблю тебя», — написала знаменитость в описании к фото.

В июне Бородина высказалась о благосостоянии Сердюкова. По ее мнению, общественность сошла с ума из-за повышенного интереса к финансам мужчины. «Лезут в карман к человеку, которого не знают, обзывают, придумывая клички, делают разборы. И он ни разу в интернете никого не облил грязью и не ответил ни на одно высказывание», — отметила она.