Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 10 марта 2026Забота о себе

Мужчины с филлерами в мошонке рассказали о подтолкнувших к процедуре причинах

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, которые сделали инъекции филлеров в мошонку, рассказали о причинах, подтолкнувших их к процедуре. Их рассказы опубликовало издание New York Post.

По словам 45-летнего бывшего порноактера Мигеля Анды, он никогда не думал, что будет делать косметическую коррекцию интимной зоны. Мысль возникла после начала гормональной терапии. Мужчина утверждает, что из-за приема тестостерона его тестикулы стали меньше. «Сначала я не стеснялся этого, но потом подумал, что они должны соответствовать остальному», — рассказал бывший порноактер.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Мужчина по имени Брэндон, который тоже решился на инъекции после гормональной терапии, признался, что результат процедуры понравился жене, а сам он стал чувствовать себя расслабленнее в постели. «Думаю, главной мотивацией было просто восстановить то, что отняла у меня заместительная гормональная терапия. Результат выглядит натурально и помогает наладить отношения», — уверен он.

Ранее сексолог Юлия Яргунина подчеркнула, что размер мужских интимных органов не самый главный параметр для женского удовольствия. По ее словам, в половом акте важнее правильная техника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Россиянин описал один из городов Золотого кольца фразой «толпы туристов и заоблачные цены»

    Трамп анонсировал замену систем Patriot лазером

    На Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

    Мужчины с филлерами в мошонке рассказали о подтолкнувших к процедуре причинах

    Российские военные захватили в плен солдата секретной бригады ВСУ

    Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

    Блогерша удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов

    Поймавшая на себе взгляд незнакомца девушка была вынуждена бежать от него сломя голову

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok