НАТО усилила оборону на Ближнем Востоке

Минобороны Турции: НАТО разместила ЗРК Patriot в провинции Малатья

Североатлантический альянс разместил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в провинции Малатья на востоке Турции на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Минобороны Турции, передает РИА Новости.

«В свете последних событий в регионе принимаются необходимые меры для защиты границ и воздушного пространства Турции. НАТО усилила противовоздушную и противоракетную оборону вдобавок к принятым властями Турции мерам. В рамках этих мер система Patriot сейчас размещена в Малатье», — отмечается в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что сейчас идет подготовка системы для защиты воздушного пространства республики.

Ранее силы НАТО сбили в воздушном пространстве Турции баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Анкара подчеркнула, что примет все необходимые шаги «без колебаний» в отношении любой угрозы, направленной против территории и воздушного пространства страны.