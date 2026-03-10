Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 10 марта 2026Мир

НАТО усилила оборону на Ближнем Востоке

Минобороны Турции: НАТО разместила ЗРК Patriot в провинции Малатья
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Pool / Reuters

Североатлантический альянс разместил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в провинции Малатья на востоке Турции на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Минобороны Турции, передает РИА Новости.

«В свете последних событий в регионе принимаются необходимые меры для защиты границ и воздушного пространства Турции. НАТО усилила противовоздушную и противоракетную оборону вдобавок к принятым властями Турции мерам. В рамках этих мер система Patriot сейчас размещена в Малатье», — отмечается в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что сейчас идет подготовка системы для защиты воздушного пространства республики.

Ранее силы НАТО сбили в воздушном пространстве Турции баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Анкара подчеркнула, что примет все необходимые шаги «без колебаний» в отношении любой угрозы, направленной против территории и воздушного пространства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

    Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

    Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

    Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

    Двое россиян сели за использование рабского труда

    Москвичей-аллергиков предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok