Забота о себе
14:36, 10 марта 2026

Назван самый опасный вид головной боли

Терапевт Хан: Внезапная и сильная головная боль может угрожать жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Внезапный приступ сильной головной боли может быть признаком угрожающего жизни состояния. Об этом предупредил врач общей практики Амир Хан в эфире подкаста No Appointment Necessary, пишет газета Daily Mirror.

По словам Хана, внезапная и сильная головная боль может быть симптомом инсульта, кровоизлияния в мозг или аневризмы. В отличие от обычной головной боли или мигрени, она появляется резко, быстро достигает максимальной интенсивности и сопровождается тошнотой, нарушением речи или слабостью в конечностях.

Терапевт отметил, что такой вид головной боли считается самым опасным и называется громоподобным. При ее появлении он призвал не пытаться купировать приступ обезболивающими, так как это может быть опасно для жизни. Лучшим вариантом специалист назвал срочное обращение к врачу.

Ранее сообщалось о 61-летнем Эндрю Хейсе, который терпел невыносимые головные боли, поскольку считал их последствием храпа. Когда он все же прошел обследование, выяснилось, что боли возникали из-за неизлечимого рака мозга.

