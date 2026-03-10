Назван способ Трампа неожиданно закончить конфликт с Ираном

Политолог Леви: Трамп может резко заявить об окончании конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп может резко заявить об окончании конфликта с Ираном, назвав его победой, даже если это не соответствует действительности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Возможно, Трамп готовится произнести речь о победе и завершении конфликта (...) Лидеры стран Персидского залива делают все возможное, чтобы убедить США прекратить боевые действия», — отметил исследователь.

Причиной подобного решения Леви назвал успех иранской стратегии. Хотя удары Исламской Республики по странам Персидского залива нанесли колоссальный урон по репутации Тегерана, все эти государства усомнились в необходимости военного присутствия США и все меньше рассматривают Вашингтон в качестве гаранта безопасности.

Политолог также указал на стремление Израиля продолжать конфликт, однако еврейское государство ограничено союзом с США.

Израиль сделает все, чтобы конфликт продолжался и чтобы американцы оставались в режиме разрушения. Но если Вашингтон примет решение об окончании боевых действий, Тель-Авиву придется прекратить удары по Ирану Даниэль Леви британский политолог, президент проекта «США — Ближний Восток»

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На этом фоне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал, что США после провальной попытки свержения иранского режима должны принять решение — эскалировать конфликт или отступить, признав свое поражение.