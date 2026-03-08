Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 8 марта 2026Мир

В США внезапно высказались о войне в Иране

Профессор Миршаймер усомнился в разумности плана США насчет Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Дональд Трамп был удивлен, что стратегия принуждения и угроза военной силы не сработали. Значит, это первый провал. Затем мы атаковали и обезглавили режим, но это тоже не сработало», — отметил он.

По словам профессора, теперь Штаты продолжают бомбардировать Иран и все еще стремятся к смене режима. После этих событий США должны задать себе вопрос: «Когда вы терпите такую неудачу, вы повышаете ставки или отступаете?», заключил Миршаймер.

Ранее сообщалось, что Израиль и США поступили аморально в отношении Ирана. Страны осудил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. Он призвал все стороны конфликта прекратить огонь и решить разногласия с помощью дипломатии.

До этого военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что власти CША хорошо осознают риски из-за иранского конфликта, но им все равно на последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    Европе предрекли большие проблемы из-за двух причин

    Появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране

    В Иране раскрыли фамилию нового верховного лидера страны

    «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

    Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать однополые пары семьей

    В США внезапно высказались о войне в Иране

    В Иране повредили ядерный объект

    Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

    Европейская страна обвинила США и Израиль в нарушении международного права

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok