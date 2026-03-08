В США внезапно высказались о войне в Иране

Профессор Миршаймер усомнился в разумности плана США насчет Ирана

Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Дональд Трамп был удивлен, что стратегия принуждения и угроза военной силы не сработали. Значит, это первый провал. Затем мы атаковали и обезглавили режим, но это тоже не сработало», — отметил он.

По словам профессора, теперь Штаты продолжают бомбардировать Иран и все еще стремятся к смене режима. После этих событий США должны задать себе вопрос: «Когда вы терпите такую неудачу, вы повышаете ставки или отступаете?», заключил Миршаймер.

Ранее сообщалось, что Израиль и США поступили аморально в отношении Ирана. Страны осудил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. Он призвал все стороны конфликта прекратить огонь и решить разногласия с помощью дипломатии.

До этого военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что власти CША хорошо осознают риски из-за иранского конфликта, но им все равно на последствия.

