CNN: Для извлечения запасов урана США потребуется ввести сухопутные войска

Для извлечения оставшихся запасов высокообогащенного урана, предположительно хранящихся глубоко, в подземном хранилище в Иране, потребуется значительное количество американских сухопутных войск, а не небольшой контингент для проведения спецопераций. Вескую причину для ввода войск США в Иран назвал CNN со ссылкой на чиновников.

По словам трех источников, большая часть урана находится на иранском ядерном объекте в Исфахане, куда иранцы имеют доступ, и после прошлогодних военных ударов США они в течение нескольких месяцев работали над расчисткой завалов надземных сооружений объекта и доступом к подземным туннелям.

«Если администрация [главы США Дональда] Трампа продолжит операцию по извлечению урана, это может стать первым крупным участием американских сухопутных войск в рамках кампании и эскалацией, которая поставит под угрозу большое количество военнослужащих в рамках сложной миссии по перемещению или обезвреживанию тонн высокорадиоактивного материала», — отметил телеканал.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора довел до Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона «готова и будет рада» содействовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.