Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:36, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

ФАС: Реклама в Telegram и на YouTube будет запрещена в случае их блокировки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала условие, при котором рекламу в Telegram и на YouTube запретят. Комментарий службы передает ТАСС.

«В случае принятия решения о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp реклама на этих ресурсах будет запрещена», — заявили в ФАС.

Ранее Роскомнадзор ответил на вопросы о том, считается ли реклама в Telegram незаконной, как об этом говорила ФАС. В ведомстве назвали разъяснение службы исчерпывающим.

5 марта ФАС заявила, что публикация рекламных материалов в Telegram будет считаться незаконной, так как доступ к мессенджеру ограничивается в России. Служба отметила, что ответственность за рекламу на платформе будет нести как рекламораспространитель,так и рекламодатель. Кроме того, в ФАС посоветовали участникам медиарынка проверять контент на платформах, работу которых ограничивают в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Дзюба назвал превосходящего его по популярности спортсмена

    Трамп рассказах о различиях во взглядах с Вэнсом на войну в Иране

    Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в США и угнал их машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok