Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала условие, при котором рекламу в Telegram и на YouTube запретят. Комментарий службы передает ТАСС.

«В случае принятия решения о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp реклама на этих ресурсах будет запрещена», — заявили в ФАС.

Ранее Роскомнадзор ответил на вопросы о том, считается ли реклама в Telegram незаконной, как об этом говорила ФАС. В ведомстве назвали разъяснение службы исчерпывающим.

5 марта ФАС заявила, что публикация рекламных материалов в Telegram будет считаться незаконной, так как доступ к мессенджеру ограничивается в России. Служба отметила, что ответственность за рекламу на платформе будет нести как рекламораспространитель,так и рекламодатель. Кроме того, в ФАС посоветовали участникам медиарынка проверять контент на платформах, работу которых ограничивают в России.