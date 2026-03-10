Реклама

Немецкий чиновник отказался участвовать в выборах и выиграл их

В Баварии бургомистр деревни Филиппсройт выиграл выборы, в которых не участвовал
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Деревня Филиппсройт

Деревня Филиппсройт. Фото: Armin Weigel / dpa / Globallookpress.com

В Баварии бургомистр деревни Филиппсройт Хельмут Кнаус выиграл выборы, в которых не участвовал. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Кнаус был главой Филиппсройта с населением 600 человек у границы с Чехией последние 12 лет. 64-летний чиновник решил не переизбираться на выборах 8 марта и уйти на пенсию, однако 216 из 378 пришедших на участки сами вписали его имя в бюллетени, поскольку никто другой не выдвинул свою кандидатуру.

Издание отмечает, что чиновник стал любимцем жителей, ведь сам исполнял многие задачи, которые обычно доверяют подрядчикам, работая по 80-100 часов в неделю за сравнительно небольшую зарплату деревенского бургомистра.

Кнаус уже заявил, что принимает выбор односельчан и останется на посту.

В ноябре 2025 года в Намибии на региональных выборах победил Адольф Гитлер Уунона, переизбравшись на пятый срок на посту регионального советника в округе Омпунджа.

