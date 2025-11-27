Гитлер выиграл выборы

Гитлер выиграл региональные выборы в Нимибии

Адольф Гитлер Уунона выиграл региональные выборы в Намибии, переизбравшись на пятый срок на посту регионального советника в округе Омпунджа. Об этом сообщает ТАСС.

Политик баллотировался от правящей партии «СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» и набрал 85 процентов голосов.

На днях Уунона подал просьбу изменить свою фамилию, убрав из нее Гитлера. Отмечается, что столь необычное для Намибии имя и фамилию дал ему отец. Сам политик утверждает, что его родители не совсем понимали в честь кого назвали сына.

В последний раз политик переизбирался в 2020 году, набрав 84,88 процента голосов. При этом в предвыборной рекламе политик фигурирует только как «товарищ Адольф Уунона».

Адольф Гитлер Уунона перед прошлыми выборами заявил, что не имеет отношения к нацистской идеологии и не стремится к мировому господству.