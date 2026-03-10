Реклама

16:24, 10 марта 2026Силовые структуры

Неожиданную находку силовики обнаружили в российском доме

В Псковской области полиция накрыла нарколабораторию в частном доме
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Псковской области сотрудники наркоконтроля при поддержке бойцов Росгвардии накрыли крупную нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Подпольное производство располагалось в частном доме, где 42-летний местный житель организовал полный цикл изготовления «синтетики».
Из здания полицейские изъяли более 25 килограммов готового мефедрона. В лаборатории также обнаружены 162 канистры с химическими реактивами объемом от 5 до 20 литров — их сейчас исследуют специалисты.

В ведомстве рассказали, что в доме было все для серьезного производства: костюм химзащиты, респиратор, тепловые пушки, лабораторное оборудование и множество емкостей. Как выяснили оперативники, наркоделец готовил крупную партию для сбыта через закладки.

Владельца дома задержали.

Ранее в столичном аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у прилетевшего из Индии 51-летнего пассажира два рюкзака с галлюциногенами.

