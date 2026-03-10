Реклама

12:00, 10 марта 2026

Забитые галлюциногенами рюкзаки из Индии найдены в российском аэропорту

В Домодедово таможенники задержали пассажира за перевозку наркотиков из Индии
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФТС России

В столичном аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у прилетевшего из Индии 51-летнего пассажира два рюкзака с галлюциногенами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ФТС России.

В ведомстве уточнили, что мужчина летел транзитом через ОАЭ. У него было два рюкзака, а в них — разные капсулы и таблетки. Таможенники решили отправить содержимое на исследование, которое показало, что в капсулах скрывался прегабалин (более 28 граммов). Отдельно лежало кристаллическое вещество, которое идентифицировали как диметилтриптамин (ДМТ) — мощный галлюциноген растительного происхождения. В рюкзаке также были таблетки, содержащие ЛСД.

Пассажир заявил, что не помнит, как «запрещенка» оказалась в его вещах, а с тонкостями таможенного законодательства знаком лишь поверхностно. Теперь ему грозит уголовная ответственность за контрабанду.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали актрису Аглаю Тарасову. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом. В результате Тарасову приговорили к трем годам лишения свободы условно. Ее адвокат не стал обжаловать приговор.

