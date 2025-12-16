Адвокат Аглаи Тарасовой высказался о приговоре актрисе

Защита Аглаи Тарасовой не станет обжаловать приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, защита Аглаи Тарасовой не стала обжаловать приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил ее адвокат Жанат Бекетов. Приговор вступил в законную силу.
Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом.
Актриса раскаялась в содеянном. Она назвала большой ошибкой решение ввезти вейп в Россию. В ходе заседания она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.
Домодедовский городской суд вынес приговор Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Артистка была признана виновной и получила три года лишения свободы условно с учетом смягчающих обстоятельств.
Помимо этого, актрису обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Изначально сторона обвинения запрашивала для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.
Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова изменила свои показания в суде. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты.