17:30, 16 декабря 2025Силовые структуры

Адвокат Аглаи Тарасовой высказался о приговоре актрисе

Защита Аглаи Тарасовой не станет обжаловать приговор
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Защита Аглаи Тарасовой не станет обжаловать приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, защита Аглаи Тарасовой не стала обжаловать приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил ее адвокат Жанат Бекетов. Приговор вступил в законную силу.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом.

Актриса раскаялась в содеянном. Она назвала большой ошибкой решение ввезти вейп в Россию. В ходе заседания она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

Домодедовский городской суд вынес приговор Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Артистка была признана виновной и получила три года лишения свободы условно с учетом смягчающих обстоятельств.

Помимо этого, актрису обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Изначально сторона обвинения запрашивала для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова изменила свои показания в суде. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты.

