Объявлен прием заявок на премию в области IT и искусственного интеллекта

Заявки на премию «Приоритет: Цифра — 2026» будут принимать до конца мая

Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра — 2026» объявил о начале приема заявок. Стратегическими партнерами конкурса выступят АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ».

Номинации этого года разделены на два блока: «Цифровизация» и «Искусственный интеллект». Участвовать можно в одной или нескольких номинациях, а также в специальной номинации «IT-Персона». К конкурсу допускаются компании из сегментов крупного, среднего и малого бизнеса. В прошлом сезоне лауреатами стали 59 проектов из более чем 200 претендентов на победу.

Организаторы проводят премию в четвертый раз для выявления и поощрения высокотехнологичных разработок, ноу-хау отечественных IT-компаний, а также их инновационных проектов и услуг, направленных на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области искусственного интеллекта.

«Сегодня ключевая задача отраслевых премий заключается не столько в признании и популяризации российских достижений, сколько в формировании технологической экосистемы, где инновации находят спрос, инвестиции и возможности для масштабирования. Конкурс "Приоритет" соединяет разработчиков, бизнес и государство вокруг практических цифровых решений. Для экспертного сообщества — это инструмент оценки зрелости проектов и их реального вклада в развитие экономики», — прокомментировал сопредседатель Экспертного совета премии «Приоритет: Цифра — 2026», исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Премия "Приоритет: Цифра — 2026" — это эффективный инструмент для выявления прорывных IT-решений, которые определят будущее нашей индустрии и всей экономики страны. В период экономических и геополитических вызовов такие конкурсы приобретают особую значимость для развития конкурентоспособности отечественных информационных технологий», — отметил сопредседатель Экспертного совета премии, президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров.

По его словам, инновации в IT становятся главным источником развития для любого бизнеса и для всей экономики страны, поэтому особенно ценен вклад каждого участника конкурса. Макаров добавил, что вместе с ними организаторы планируют укрепить цифровой суверенитет страны и продвинуть российские технологии на глобальном рынке.

Конкурс 2026 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, в аккаунтах конкурса в социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров. Для участников также проведут онлайн-дискуссии и стратегические митапы «Технологии здесь и сейчас». На Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать экспертному совету премии свои проекты в области импортозамещения информационных технологий, повышения конкурентоспособности IT-отрасли, автоматизации и цифровизации промышленности.

Конкурсные мероприятия продлятся до конца мая. Заявки принимаются на официальном сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая состоится 17 июня в Москве.

Стратегическим медиапартнером Национальной премии «Приоритет: Цифра — 2026» выступает Rambler&Co, медиапартнерами — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

