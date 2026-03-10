Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 10 марта 2026Россия

Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

Мэр Омска Шелест сообщил о смерти экс-депутата и мэра Виктора Шрейдера
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Виктор Шрейдер

Виктор Шрейдер. Фото: Анна Исакова / ТАСС

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о смерти одного из прежних глав города и депутата Госдумы Виктора Шрейдера. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.

По словам Шелеста, высокопоставленный чиновник был талантливым управленцем, прекрасным организатором и настоящим патриотом.

«Его имя по праву заслужило благодарную память новых поколений омичей», — объявил в блоге Шелест.

Шрейдер занимал пост мэра Омска с 2005 по 2011 год. Должность он покинул после ряда скандалов в СМИ и конфликта с губернатором региона Леонидом Полежаевым. В состав Госдумы он входил с 2011 по 2021 год (VI и VII созывы). Виктору Шрейдеру было 74 года. Причина смерти не называется.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Работающего в режиме выживания малого бизнеса стало больше

    Россиянин пойдет под суд за свой канал в мессенджере

    В США заявили о поражении в конфликте с Ираном

    Чужие кошки за 20 дней принесли мужчине почти два миллиона рублей

    Назван самый вероятный счет матча Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной»

    Раскрыта стоимость первых дней операции США против Ирана

    Раскрыты новые подробности о поиске пропавших в Подмосковье детей

    Россиянин со шприцем и таблетками пришел в суд по делу о наркотиках

    Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok