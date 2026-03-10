Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

Мэр Омска Шелест сообщил о смерти экс-депутата и мэра Виктора Шрейдера

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о смерти одного из прежних глав города и депутата Госдумы Виктора Шрейдера. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.

По словам Шелеста, высокопоставленный чиновник был талантливым управленцем, прекрасным организатором и настоящим патриотом.

«Его имя по праву заслужило благодарную память новых поколений омичей», — объявил в блоге Шелест.

Шрейдер занимал пост мэра Омска с 2005 по 2011 год. Должность он покинул после ряда скандалов в СМИ и конфликта с губернатором региона Леонидом Полежаевым. В состав Госдумы он входил с 2011 по 2021 год (VI и VII созывы). Виктору Шрейдеру было 74 года. Причина смерти не называется.