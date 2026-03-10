Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

На Урале задержали беглого насильника, приговоренного к 14 годам колонии

В Свердловской области задержали мужчину, который более двух лет скрывался от правоохранителей после приговора по делу о насилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сообщили в ГУ ФСИН по региону.

9 ноября 2023 года россиянина признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой расправы и совершенным с особой жестокостью, а также об истязании заведомо несовершеннолетнего. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Однако на оглашение приговора осужденный не явился — в период следствия он находился под подпиской о невыезде. После этого его объявили в розыск.

