Культура
11:39, 10 марта 2026Культура

От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

Бородин потребовал от Пугачевой 5 млн рублей компенсации за моральный вред
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал от певицы Аллы Пугачевой пять миллионов рублей компенсации за моральный вред по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Все уйдет на нужды СВО [специальной военной операции]», — сообщил глава ФПБК.

Он отметил, что подал иск против певицы из-за ее интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов). В беседе с журналисткой Пугачева оскорбительно высказывалась в адрес Бородина, а также негативно говорила об СВО.

Сообщается, что Пресненский районный суд Москвы проведет беседу по иску во вторник, 10 марта.

Ранее Бородин заявил, что следует запретить Пугачевой зарабатывать на музыкальных композициях в России. «Пугачева, поливая грязью нас и нашу страну, будет спокойно зарабатывать деньги здесь», — возмутился он.

