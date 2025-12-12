Реклама

Культура
15:19, 12 декабря 2025Культура

Пугачеву призвали лишить заработка на песнях в России

Глава ФПБК Бородин призвал запретить Пугачевой зарабатывать на песнях в России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить певице Алле Пугачевой зарабатывать на музыкальных композициях в России. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Общественник указал, что выход новых песен артистки повлечет за собой монетизацию ее творчества на территории РФ. «Пугачева, поливая грязью нас и нашу страну, будет спокойно зарабатывать деньги здесь», — возмутился Бородин.

По мнению руководителя ФПБК, необходимо на законодательном уровне запретить покинувшим страну исполнителям такой способ заработка. Детали инициативы он пообещал представить общественности в ближайшее время.

12 декабря стало известно, что Пугачева выпустит новую музыкальную композицию в преддверии новогодних праздников. В аккаунте поклонников певицы появился анонс песни «Давай просто жить», релиз ожидается 19 декабря.

