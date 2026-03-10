Трамп заявил о победах США

Трамп: США добились множества побед, но этого недостаточно

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась побед на многих направлениях, но этого недостаточно. Такую позицию он изложил во время выступления на мероприятии в Дорале (штат Флорида).

Как уточнил политик, Вашингтон продолжит военную операцию против Ирана. Он добавил, что боевые действия будут идти, «пока противнику не будет нанесено полное и решительное поражение».

«Мы уже победили на многих направлениях, но нам недостаточно побед», — подчеркнул глава государства.

Ранее в США назвали президента РФ Владимира Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором.