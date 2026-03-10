Реклама

Мир
00:46, 10 марта 2026

Трамп заявил о победах США

Трамп: США добились множества побед, но этого недостаточно
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась побед на многих направлениях, но этого недостаточно. Такую позицию он изложил во время выступления на мероприятии в Дорале (штат Флорида).

Как уточнил политик, Вашингтон продолжит военную операцию против Ирана. Он добавил, что боевые действия будут идти, «пока противнику не будет нанесено полное и решительное поражение».

«Мы уже победили на многих направлениях, но нам недостаточно побед», — подчеркнул глава государства.

Ранее в США назвали президента РФ Владимира Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором.

