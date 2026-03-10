Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 10 марта 2026Экономика

Работающего в режиме выживания малого бизнеса стало больше

«Ведомости»: Доля работающего в режиме выживания малого бизнеса выросла до 39 %
Дмитрий Воронин

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom

Доля российского малого бизнеса, работавшего к концу 2025 года в режиме выживания, выросла с лета на 8 процентных пунктов, до 39 процентов, что стало наиболее высоким уровнем за пять лет. Об этом со ссылкой на совместное исследование ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса» пишут «Ведомости».

Как следует из материалов, на рост своих показателей рассчитывают только 12 процентов респондентов, в то время как 52 процента уверены, что в январе-марте положение их бизнеса станет хуже.

«Ухудшение настроений бизнеса связано не с эфемерным ожиданием негативных сценариев, а с падением реальных показателей», — отмечают авторы публикации, по словам которых те же 39 процентов предпринимателей сообщили, что их доход в четвертом квартале прошлого года был ниже, чем в предыдущем, а у 29 процентов опрошенных в конце 2025-го доходов не хватило для покрытия прямых расходов.

На динамике сказываются рост фискальной нагрузки, слишком высокая ключевая ставка и рост неплатежей контрагентов, говорится, в частности, в статье.

Ранее Центробанк сообщил, что сводный индикатор бизнес-климата в России упал в феврале почти до нуля, оказавшись на минимуме с 2022 года. Падение произошло за счет ухудшения оценки существующих условий — с минус 4,2 до минус 7,8 пункта, в то время как ожидания по поводу ситуации в следующие три месяца улучшились с 7,4 до 8,6 пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Работающего в режиме выживания малого бизнеса стало больше

    Россиянин пойдет под суд за свой канал в мессенджере

    В США заявили о поражении в конфликте с Ираном

    Чужие кошки за 20 дней принесли мужчине почти два миллиона рублей

    Назван самый вероятный счет матча Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной»

    Раскрыта стоимость первых дней операции США против Ирана

    Раскрыты новые подробности о поиске пропавших в Подмосковье детей

    Россиянин со шприцем и таблетками пришел в суд по делу о наркотиках

    Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok