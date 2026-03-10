Работающего в режиме выживания малого бизнеса стало больше

«Ведомости»: Доля работающего в режиме выживания малого бизнеса выросла до 39 %

Доля российского малого бизнеса, работавшего к концу 2025 года в режиме выживания, выросла с лета на 8 процентных пунктов, до 39 процентов, что стало наиболее высоким уровнем за пять лет. Об этом со ссылкой на совместное исследование ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса» пишут «Ведомости».

Как следует из материалов, на рост своих показателей рассчитывают только 12 процентов респондентов, в то время как 52 процента уверены, что в январе-марте положение их бизнеса станет хуже.

«Ухудшение настроений бизнеса связано не с эфемерным ожиданием негативных сценариев, а с падением реальных показателей», — отмечают авторы публикации, по словам которых те же 39 процентов предпринимателей сообщили, что их доход в четвертом квартале прошлого года был ниже, чем в предыдущем, а у 29 процентов опрошенных в конце 2025-го доходов не хватило для покрытия прямых расходов.

На динамике сказываются рост фискальной нагрузки, слишком высокая ключевая ставка и рост неплатежей контрагентов, говорится, в частности, в статье.

Ранее Центробанк сообщил, что сводный индикатор бизнес-климата в России упал в феврале почти до нуля, оказавшись на минимуме с 2022 года. Падение произошло за счет ухудшения оценки существующих условий — с минус 4,2 до минус 7,8 пункта, в то время как ожидания по поводу ситуации в следующие три месяца улучшились с 7,4 до 8,6 пункта.