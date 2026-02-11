Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

15:05, 11 февраля 2026Экономика

Индикатор российского бизнес-климата упал почти до нуля

Индикатор российского бизнес-климата упал до минимальных с 2022 года 0,2 пункта
Дмитрий Воронин

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Сводный индикатор бизнес-климата в России упал в феврале почти до нуля, оказавшись на минимуме с 2022 года, следует из опубликованной Центробанком (ЦБ) РФ справки по результатам мониторинга предприятий.

В декабре показатель, отражающий оценку бизнесом текущих условий работы и ее перспектив, составлял 2,5 пункта, в январе — 1,5, а в текущем месяце достиг 0,2 пункта. Падение индикатора произошло за счет ухудшения оценки существующих условий — с минус 4,2 до минус 7,8 пункта, в то время как ожидания по поводу ситуации в следующие три месяца улучшились с 7,4 до 8,6 пункта.

ЦБ фиксировал ухудшение оценок компаниями объемов производства и спроса на продукцию уже в конце прошлого года. В феврале спрос, по версии бизнеса, продолжил падать, опустившись с январских минус 3,2 пункта до минус 9,1 пункта.

Также месяц к месяцу почти вдвое — с 13,1 до 25 пунктов — подскочила оценка роста цен. При этом инфляционные ожидания на следующие три месяца также упали довольно значительно, с 30 до 20,8 пункта, опустившись ниже декабрьских 24,8 пункта.

По данным Росстата, годовая инфляция в начале февраля составляла 6,45 процента. Чуть более чем за месяц цены на фоне повышения НДС выросли в стране на 2,11 процента.

