Экономика
13:02, 10 марта 2026Экономика

Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

«Агроэкспорт»: Экспорт российского майонеза достиг 290 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году Россия на 25 процентов (в денежном выражении) нарастила экспорт майонеза и других соусов. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало «Прайм».

Речь идет о рекордной сумме в 290 миллионов долларов. В натуральном выражении поставки на внешние рынки достигли 157 тысяч тонн. В 2024 году данный показатель составлял 150 тысяч тонн на 232 миллиона долларов.

Главными покупателями российского майонеза и иных соусов оказались Казахстан (около 88 миллионов долларов), Белоруссия (более 47 миллионов долларов), Узбекистан (более 32 миллионов долларов), Азербайджан (более 26 миллионов долларов) и Грузия (около 17 миллионов долларов).

В начале сентября прошлого года сообщалось, что розничные продажи майонеза в России упали на четыре процента. Сокращение спроса на этот продукт оказалось самым выраженным в категории растительных масел и соусов. В среднем востребованность подобных продуктов упала на 2,8 процента.

