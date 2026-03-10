Россиян предупредили о риске блокировки карты при снятии денег

Аналитик Глухова предупредила о риске блокировки карты при снятии крупной суммы

В обозримом будущем россияне могут столкнуться с рисками блокировок банковских карт при снятии крупных сумм. Об этом граждан предупредила экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман» Эльвира Глухова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Подобные риски, пояснила эксперт, могут стать реальностью в случае введения в России «периода охлаждения» в двое суток при снятии крупных сумм наличных в банковских отделениях. Эта мера может закрыть еще один популярный у финансовых злоумышленников канал, отметила Глухова.

Для внедрения «периода охлаждения» потребуются изменения в ряде нормативных актов, включая Гражданский кодекс и закон «О банках и банковской деятельности», добавила эксперт. В случае введения этой меры перечень попадающих под подозрение операций может расшириться. Все это в конечном счете может привести к риску ошибочных блокировок карт добросовестных клиентов, констатировала Глухова.

Ранее о намерении МВД и финансовых организаций продавить на законодательном уровне ограничение на выдачу наличных в банкоматах сообщила газета «Коммерсантъ». Авторы инициативы предложили властям установить предельно допустимую планку для одной операции на уровне 50 тысяч рублей. Эта мера, полагают они, сможет защитить граждан от финансовых мошенников.