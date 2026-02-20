Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:01, 20 февраля 2026Экономика

В России захотели ввести новые ограничения на наличные

«Ъ»: МВД и банкиры предложили ограничить выдачу наличных в отделениях банков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Замминистра внутренних дел Андрей Храпов в ходе дискуссий на форуме «Кибербезопасность в финансах» предложил ввести ограничения на выдачу наличных в отделениях банков в случае, если сотрудник заподозрит, что клиент находится под влиянием мошенников. По его мнению, в подозрительных ситуациях надо отдавать не более 50 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

Представители банков поддержали идею, указав, что жертва может находиться в таком состоянии, что снимет все деньги и не станет слушать советов сотрудников и окружающих.

Усомнился в возможности реализации такой инициативы директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он указал, что формализовать критерии, по которым можно однозначно определить наличие посторонней воли, слишком сложно, поэтому тема остается чувствительной и обсуждается не первый год.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин назвал идею логичным продолжением ограничений на снятие средств в банкоматах. В то же время он заметил, что этот лимит «окончательно лишает гражданина права на распоряжение принадлежащими ему денежными средствами», что делает вопрос более чем спорным.

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Войлуков подчеркнул, что банк не может подменять суд и правоохранительные органы, то есть проводить самостоятельные расследования и принимать решения, по статусу сравнимые с судебными. Он предположил, что в результате ценность наличных денег в стране только вырастет.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует внедрить новую форму отчетности для банков по поводу снятия наличных, а также ограничить возможность их внесения на счет через банкомат. Общее ужесточение происходит на фоне требования президента России Владимира Путина усилить контроль за обращением наличных денег.

