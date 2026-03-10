Россиянам предложили авиабилеты со скидками до 30 процентов

Авиакомпания Azal запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Авиакомпания Azal запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов, в том числе на вылеты из Москвы. О таком предложении говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что из российской столицы можно улететь в Баку, Душанбе, Дели, Мумбаи, Тель-Авив, Тиват. Стоимость билетов составит от 10 до 17 тысяч рублей в одну сторону. Оплатить можно российской картой на сайте авиакомпании.

Акция действует до 16 марта, а улететь по купленным авиабилетам можно будет с 1 апреля по 20 декабря.

