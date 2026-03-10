Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:37, 10 марта 2026Путешествия

Россиянам предложили авиабилеты со скидками до 30 процентов

Авиакомпания Azal запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Авиакомпания Azal запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов, в том числе на вылеты из Москвы. О таком предложении говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что из российской столицы можно улететь в Баку, Душанбе, Дели, Мумбаи, Тель-Авив, Тиват. Стоимость билетов составит от 10 до 17 тысяч рублей в одну сторону. Оплатить можно российской картой на сайте авиакомпании.

Акция действует до 16 марта, а улететь по купленным авиабилетам можно будет с 1 апреля по 20 декабря.

Ранее Турция, ОАЭ и Египет были названы самыми популярными странами для отдыха россиян в 2026 году. По данным аналитиков, за четвертое место в топ-5 будут бороться Китай и Таиланд, а пятое уверенно займет Вьетнам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Россияне решили избавиться от жилья в одной стране

    Мерц высказался об ослаблении санкций против России

    Дочь Лазаревой и Шаца раскрыла недостаток жизни в Европе

    Пожилой россиянин во время дорожного конфликта достал пистолет и попал на видео

    Москвичам пообещали грибной бум

    Путин узнал про 68 дней оборонявшего позиции в одиночку бойца СВО и дал обещание

    Поисковик словами «бурили лед» рассказал о родителях пропавших под Москвой школьников

    Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России

    Готовность НАТО вступить в конфликт с Израилем оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok