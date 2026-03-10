Россияне массово собрались искать подработку

РИА Новости: Более трети россиян планируют искать подработку этой весной

Этой весной более трети россиян планируют искать подработку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Исследование проводилось с 23 по 26 февраля, в нем приняли участие в общей сложности более чем 3,2 тысячи граждан различных возрастных категорий.

По итогам опроса выяснилось, что 38 процентов респондентов собрались искать подработку в марте-мае. Чаще всего о таких планах заявляли представители строительной отрасли (45 процентов) и розничной торговли (40 процентов).

О стремлении найти дополнительный источник заработка также активно указывали сотрудники сфер агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33 процента). В медицине о подобном намерении заявили 30 процентов опрошенных, а в сфере IT и телекоммуникаций — 28 процентов.

Ранее о недовольстве части граждан своей зарплатой сообщили аналитики онлайн-сервиса «Выберу.ру». По итогам опроса выяснилось, что 18 процентов респондентов планируют увеличить свой доход путем поиска подработки или дополнительных проектов, не связанных с основным местом труда.

