Названа доля недовольных своей зарплатой россиян

РИА Новости: 25 % россиян планируют просить прибавки к зарплате в 2026 году

В следующем году каждый четвертый (25 процентов) россиянин планирует просить прибавки к своей зарплате без увеличения рабочей нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результат опроса, проведенного аналитиками онлайн-сервиса «Выберу.ру».

При этом 19 процентов респондентов признались, что готовы добиваться роста зарплаты за счет дополнительных рабочих смен. Еще 18 процентов заявили о намерении увеличить свой доход путем поиска подработки или доппроектов, не связанных с основным местом труда.

В свою очередь, 14 процентов рассматривают возможность смены профессии или повышения квалификации с целью роста заработка. Таким образом, более трех четвертей (порядка 76 процентов) респондентов так или иначе оказались недовольны своим нынешним окладом, свидетельствуют результаты исследования.

Ранее замглавы Госдумы (ГД) по экономической политике Михаил Делягин заявил о «финансовом вымирании» россиян. В 2024 году, напомнил он, 60 процентов трудоспособного населения получали за свою работу до 40 тысяч рублей в месяц. На замедление роста предлагаемых зарплат в стране также указали в Центробанке (ЦБ). В регуляторе констатировали завершение «гонки окладов» на фоне снижения спроса работодателей на новых сотрудников из-за роста издержек.