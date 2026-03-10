Реклама

Силовые структуры
20:32, 10 марта 2026Силовые структуры

Россиянин насмерть сбил подростков на пешеходном переходе

Суд арестовал водителя из Ессентуков, который насмерть сбил двух подростков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Суд в Ставрополье арестовал 21-летнего водителя, который насмерть сбил пару подростков на пешеходном переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет в СИЗО до 10 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

Авария произошла 9 марта в Ессентуках. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ сбил девушку и парня, которые переходили дорогу по «зебре». Они оба не выжили.

Ранее житель Владивостока случайно задавил знакомого, пытаясь расправиться с другим человеком.

