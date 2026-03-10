Реклама

10:17, 10 марта 2026Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за свой канал в мессенджере

В Тюмени арестовали мужчину за участие в террористическом сообществе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Тюмени арестовали мужчину за участие в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

По данным следствия, мужчина в период с февраля по апрель 2024 года, находясь на территории области, через один из мессенджеров принимал активное участие в деятельности террористической организации.

Он, являясь администратором закрытого канала, размещал в нем материалы и инструкции по созданию самодельных взрывных устройств. Эта информация предназначалась для возможного совершения терактов и диверсий на территории России, а также оправдания терроризма.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По его месту жительства проведены обыски и изъяты устройства и предметы, имеющие значение для расследования.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин получил большой срок за серию поджогов.

