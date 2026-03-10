Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе Vivienne Westwood в Париже

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе Vivienne Westwood, прошедшем в рамках Недели моды в Париже. Снимки с иностранного дефиле публикует WWD.

27-летняя манекенщица представила на подиуме один из образов коллекции сезона осень/зима — 2026/2027. В личных соцсетях знаменитость также поделилась кадрами с бэкстейджа модного мероприятия.

В январе Алеся Кафельникова также впервые снялась в рекламе зарубежного бренда Estée Lauder. По словам модели, сотрудничество состоялось еще в марте прошлого года.