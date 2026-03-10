Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:08, 10 марта 2026Ценности

Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе Vivienne Westwood в Париже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Virgil CLAISSE / Gamma-Rapho via Getty Images

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе Vivienne Westwood, прошедшем в рамках Недели моды в Париже. Снимки с иностранного дефиле публикует WWD.

27-летняя манекенщица представила на подиуме один из образов коллекции сезона осень/зима — 2026/2027. В личных соцсетях знаменитость также поделилась кадрами с бэкстейджа модного мероприятия.

В январе Алеся Кафельникова также впервые снялась в рекламе зарубежного бренда Estée Lauder. По словам модели, сотрудничество состоялось еще в марте прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Терешкова призвала двигаться дальше

    Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

    Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

    Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

    Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

    Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok