Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:10, 14 января 2026

Алеся Кафельникова впервые снялась в рекламе иностранного бренда

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в рекламе бренда Estée Lauder
Мария Винар

Кадр: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась для американской косметической марки Estée Lauder. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица впервые приняла участие в съемке рекламы для иностранного бренда. По словам Кафельниковой, сотрудничество состоялось еще в марте прошлого года.

«Наконец-то! До сих пор не могу поверить — моя первая крупная международная кампания. Мы сняли ее еще весной, и я все это время молчала и ждала момента, когда она выйдет. Боже мой, вы не представляете, как я счастлива!» — сообщила знаменитость.

Ранее стало известно, что российская блогерша и актриса Настя Федько затмила иностранных знаменитостей на кинопремии «Золотой глобус».

