15:17, 10 марта 2026

Россиянка предстанет перед судом за покушение на соседа

В Воронежской области россиянка напала с ножом на соседа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронежской области предстанет перед судом 41-летняя жительница Поварово, обвиняемая в покушении на своего соседа. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ноябре 2025 года женщина употребляла спиртное, ее поведение возмутило соседа. Вскоре между ними произошла ссора, вылившаяся в конфликт. Пьяная женщина вооружилась ножом и попыталась расправиться с мужчиной. Ей удалось нанести ему удар в грудь, но довести замысел до конца она не смогла из-за активного сопротивления мужчины. Он смог выбить орудие преступления из рук.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Хабарвоском крае мужчина открыл огонь по соседу во время спора о самозахвате земли.

