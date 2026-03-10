Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:45, 10 марта 2026Бывший СССР

Российские военные захватили в плен солдата секретной бригады ВСУ

ТАСС: Экс-боец секретной ракетной бригады ВСУ «Нептун» сдался в плен военным РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывший военнослужащий 360-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» Сергей Костецкий сдался в плен на димитровском направлении. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС.

Он рассказал, что подразделение создали для выполнения секретных задач в 2021 году на базе 406-й отдельной артиллерийской бригады, куда в полном составе перешел 65-й артдивизион. За полгода до этого ВСУ получили первый комплекс «Нептун». Как уточнил украинский пленный, бойцы секретного подразделения стреляли по стратегическим объектам. Кроме того, среди особых задач были атаки на Крым.

Костецкий отметил, что перевод личного состава из новой бригады в штурмовые подразделения был запрещен, чтобы не допустить попадания в плен и утечки информации. Однако в 2025 году ситуация изменилась из-за больших потерь ВСУ на фронте.

Ранее служивший с 2014 года контрразведчик ВСУ Сергей Мыхайлов сдался в плен. Он рассказал, что попал в плен, находясь в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Мужчины с филлерами в мошонке рассказали о подтолкнувших к процедуре причинах

    Российские военные захватили в плен солдата секретной бригады ВСУ

    Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

    Блогерша удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов

    Поймавшая на себе взгляд незнакомца девушка была вынуждена бежать от него сломя голову

    Звезда реалити-шоу избавился от морщин на пенисе при помощи ботокса

    Экс-офицер рассказал об ударе США в спину разозлившим Россию и Китай вассалам

    В Китае рассказали о негодовании Европы из-за получения Россией огромного сокровища

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok