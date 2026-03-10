Российские военные захватили в плен солдата секретной бригады ВСУ

ТАСС: Экс-боец секретной ракетной бригады ВСУ «Нептун» сдался в плен военным РФ

Бывший военнослужащий 360-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» Сергей Костецкий сдался в плен на димитровском направлении. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС.

Он рассказал, что подразделение создали для выполнения секретных задач в 2021 году на базе 406-й отдельной артиллерийской бригады, куда в полном составе перешел 65-й артдивизион. За полгода до этого ВСУ получили первый комплекс «Нептун». Как уточнил украинский пленный, бойцы секретного подразделения стреляли по стратегическим объектам. Кроме того, среди особых задач были атаки на Крым.

Костецкий отметил, что перевод личного состава из новой бригады в штурмовые подразделения был запрещен, чтобы не допустить попадания в плен и утечки информации. Однако в 2025 году ситуация изменилась из-за больших потерь ВСУ на фронте.

Ранее служивший с 2014 года контрразведчик ВСУ Сергей Мыхайлов сдался в плен. Он рассказал, что попал в плен, находясь в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ в Запорожской области.