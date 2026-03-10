Сталкершу признали виновной в доведении молодой россиянки до суицида

В Пыть-Яхе суд дал условный срок сталкерше за доведение девушки до суицида

Пыть-Яхский городской суд признал виновной местную жительницу в доведении знакомой девушки до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Югры.

Подсудимой назначено условное наказание сроком три года и семь месяцев. Также ее обязали выплатить семье жертвы компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей.

Суд установил, что она год преследовала девушку по имени Азалия, избивала ее на работе, шантажировала интимным видео и показывала его всем общим знакомым и коллегам потерпевшей. Родители и друзья девушки так и не узнали причину ожесточенной травли, пишет 86.ru. Сама сталкерша заявила изданию, что «тут личное».

Девушка перестала выходить из дома, брала микрокредиты, но кому они уходили, родственники не знают. «Она была прекрасным человеком, но в последнее время закрылась в себе из-за давления общества, почти ни с кем не общалась», — говорит сестра Азалии. Из больницы поступало четыре сообщения об ее избиении.

4 мая 2024 года девушка босая выбежала из квартиры на балкон девятого этажа и больше живой ее не видели. Тело нашли под окнами многоэтажки. Эксперты установили, что она находилась в состоянии эмоциональной подавленности, вызванной длительной психотравмирующей ситуацией.

