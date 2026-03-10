Реклама

22:16, 10 марта 2026Россия

Стало известно о висящем над брянским заводом дроне-шпионе ВСУ в момент удара

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В момент удара по заводу в Брянске над объектом висел дрон-шпион. На это обратил внимание военблогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в сети начало распространяться видео объективного контроля удара, снятое с высоты. «То есть [Вооруженные силы Украины (ВСУ)] еще и дроном снимали. К работе ПВО вопросов очень много», — написал он.

ВСУ нанесли удар по Брянску вечером во вторник, 10 марта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жертвами атаки стали шестеро граждан, еще 37 человек были ранены.

По данным ряда изданий, атака на город велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Колясников отметил, что применение британских ракет по факту означает вовлечение Великобритании в конфликт, поскольку, по его словам, пуски осуществляются «строго с разрешения британцев, под их контролем и силами их специалистов».

