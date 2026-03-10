Стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах

VK и АНО «Цифровая экономика» запустили новый сезон «Цифрового ликбеза»

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры запустили новый сезон «Цифрового ликбеза». В рамках просветительского проекта школьники познакомятся с темой безопасного общения в мессенджерах и технологиями, применяющимися в национальном мессенджере. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Урок по теме «Безопасное общение в мессенджерах» будет доступен для учащихся 1-11 классов со всей России и стран СНГ.

Материалы проекта можно найти на сайте цифровойликбез.рф.

Главными героями урока станут блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля из подводного города Нижнефорельск. Вместе с ними учащиеся узнают, как настроить безопасный вход в мессенджер, для чего нужен «Безопасный режим» и «Семейная защита». Проверить полученные знания школьники смогут в специальном мини-приложении «Путь в сети» от «Сферума» в MAX. Игровая механика поможет им узнать, к каким последствиям приводит любой поступок в интернете.

В рамках проекта педагоги смогут получить методические материалы, которые позволят провести занятие по теме «Безопасное общение в мессенджерах» в классах с любым уровнем технического оснащения.

«В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций мессенджеры нередко становятся инструментом мошенничества и распространения недостоверной информации. Новый сезон проекта, посвященный правилам безопасности в мессенджерах, поможет пользователям научиться защищать персональные данные и освоить основные принципы безопасного общения в интернет-пространстве», — рассказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, в свою очередь, заметила, что школьникам необходимо знать о современных технологиях, цифровой безопасности и грамотности. А директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина указала на необходимость формирования культуры осознанного и безопасного общения в цифровой среде с раннего возраста, так как мессенджеры стали ключевым каналом коммуникации для миллионов граждан.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект, помогающий повышать цифровую грамотность и узнавать больше о кибербезопасности в сети. Он объединяет серию образовательных мультипликационных роликов и методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс.