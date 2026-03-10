Тигр растерзал носорога в заповеднике

В Индии тигр убил самку носорога в заповеднике

В заповеднике Дудхва, Индия, самка носорога по кличке Раджешвари стала жертвой тигра. Об этом сообщает Devdiscourse.

Растерзанную тушу животного нашли сотрудники заповедника. Они заметили столкновение тигра и носорога у водоема, когда занимались рутинным патрулированием местности. Носорог уже без сознания был наполовину погружен в воду, и хищник пытался на него залезть.

Через некоторое время он бросил жертву, и сотрудники смогли осмотреть ее. На теле носорога осталось множество ран. В заповеднике отметили, что подобные нападения на их территории — редкость.

