Из жизни
18:41, 10 марта 2026

Тигр растерзал носорога в заповеднике

В Индии тигр убил самку носорога в заповеднике
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Setta Sornnoi / Shutterstock / Fotodom

В заповеднике Дудхва, Индия, самка носорога по кличке Раджешвари стала жертвой тигра. Об этом сообщает Devdiscourse.

Растерзанную тушу животного нашли сотрудники заповедника. Они заметили столкновение тигра и носорога у водоема, когда занимались рутинным патрулированием местности. Носорог уже без сознания был наполовину погружен в воду, и хищник пытался на него залезть.

Через некоторое время он бросил жертву, и сотрудники смогли осмотреть ее. На теле носорога осталось множество ран. В заповеднике отметили, что подобные нападения на их территории — редкость.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера буйволу удалось спастись от львов. Сбежать ему помогли собратья.

    Обсудить
