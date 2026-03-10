Реклама

00:26, 10 марта 2026

Трамп обосновал начало военной операции против Ирана

Трамп заявил, что Иран собирался напасть на США в течение недели
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, что был вынужден начать военную операцию против Ирана, так как Исламская Республика собиралась первой атаковать Соединенные Штаты в течение недели. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Я приведу вам самый веский довод [начала войны против Ирана]: в течение недели они собирались напасть на нас», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что у Тегерана якобы было заготовлено большое количество ракет, и, кроме США, республика планировала ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

