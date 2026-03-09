Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Трамп считает, что война с Ираном практически завершена

Президент США Дональд Трамп убежден, что война с Ираном опережает график и подходит к концу. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Я считаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет авиации. Их ракеты сократились до небольшого количества», — пояснил американский лидер. Он также добавил, что иранские дроны постепенно уничтожаются. Также наносятся удары и по местам производства дронов.

Трамп отметил, что «в военном плане» у Тегерана практически ничего не осталось, так что вскоре Исламская Республика не сможет оказывать сопротивление.

Ранее советник Верховного лидера Ирана Камаль Харази заявил о готовности вести длительную войну против США.