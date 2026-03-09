Иран заявил о готовности вести длительную войну против США

Советник Верховного лидера Ирана Харази заявил о готовности к войне против США

Иран готов вести длительную войну против США, заявил CNN советник по внешней политике при канцелярии Верховного лидера страны Камаль Харази.

«Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп обманывал других и не выполнял своих обещаний, и мы дважды сталкивались с этим в ходе переговоров – пока мы вели переговоры, они наносили нам удары», — отметил Харази.

При этом, по его словам, арабским странам Персидского залива и другим государствам необходимо оказать давление на США, чтобы положить конец войне, поскольку иначе они понесут серьезные убытки.

Ранее Харази заявил, что Иран поддержит шиитское движение «Хезболлу» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. По мнению Харази, в случае полномасштабного конфликта ливанский народ, арабские страны и члены «оси сопротивления» поддержат Ливан в борьбе с Израилем.