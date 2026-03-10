Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:56, 10 марта 2026Бывший СССР

ТЦК уличили в намеренном занижении числа погибших солдат ВСУ

РИА Новости: ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) теперь признают погибшим только каждого десятого военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им дали соответствующее указание, чтобы сократить расходы на выплаты компенсаций. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого», — сказал Лебедев, пояснив, что именно по этой причине сейчас многие солдаты ВСУ числятся пропавшими без вести.

Он также рассказал, что часто командиры подразделений связываются с родственниками солдат и требуют от них часть компенсации, чтобы направить данные о погибшем в ТЦК. На такую взятку обычно уходит до 70 процентов от положенной выплаты.

Ранее на Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Россиянин описал один из городов Золотого кольца фразой «толпы туристов и заоблачные цены»

    Трамп анонсировал замену систем Patriot лазером

    На Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

    Мужчины с филлерами в мошонке рассказали о подтолкнувших к процедуре причинах

    Российские военные захватили в плен солдата секретной бригады ВСУ

    Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

    Блогерша удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов

    Поймавшая на себе взгляд незнакомца девушка была вынуждена бежать от него сломя голову

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok