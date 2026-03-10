РИА Новости: ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) теперь признают погибшим только каждого десятого военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им дали соответствующее указание, чтобы сократить расходы на выплаты компенсаций. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого», — сказал Лебедев, пояснив, что именно по этой причине сейчас многие солдаты ВСУ числятся пропавшими без вести.

Он также рассказал, что часто командиры подразделений связываются с родственниками солдат и требуют от них часть компенсации, чтобы направить данные о погибшем в ТЦК. На такую взятку обычно уходит до 70 процентов от положенной выплаты.

