Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 10 марта 2026Мир

Уиткофф рассказал об угрозе уничтожения Израиля одной ядерной бомбой

Уиткофф: Израиль может быть уничтожен всего лишь одной ядерной бомбой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Social Media / via Reuters

Израиль может быть уничтожен всего лишь одной ядерной бомбой, поэтому получение ядерного оружия Ираном является красной линией для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNBC.

«Израиль — это страна, которую можно уничтожить одной бомбой. Одна бомба — и все кончено. И именно поэтому этот вопрос имеет для Израиля столь экзистенциальное значение», — рассказал он.

Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты приняли решение о начале военной операции после того, как иранские переговорщики сообщили о наличии у Тегерана запасов обогащенного урана. По его словам, эти запасы могли быть использованы для изготовления «грязной» атомной бомбы.

Ранее Уиткофф заявил, что Россия опровергла обвинения в передаче разведывательных данных Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что эта тема была затронута в разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 9 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok