Уиткофф рассказал об угрозе уничтожения Израиля одной ядерной бомбой

Израиль может быть уничтожен всего лишь одной ядерной бомбой, поэтому получение ядерного оружия Ираном является красной линией для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью CNBC.
«Израиль — это страна, которую можно уничтожить одной бомбой. Одна бомба — и все кончено. И именно поэтому этот вопрос имеет для Израиля столь экзистенциальное значение», — рассказал он.
Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты приняли решение о начале военной операции после того, как иранские переговорщики сообщили о наличии у Тегерана запасов обогащенного урана. По его словам, эти запасы могли быть использованы для изготовления «грязной» атомной бомбы.
Ранее Уиткофф заявил, что Россия опровергла обвинения в передаче разведывательных данных Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что эта тема была затронута в разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 9 марта.