19:44, 10 марта 2026

Уиткофф высказался о переломном моменте в переговорах по Украине

Уиткофф: США надеются, что в переговорах по Украине наступает переломный момент
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

США надеются, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наступает переломный момент. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в интервью CNBC.

«Мы видим признаки того, что обе стороны устали. Будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал он.

Уиткофф напомнил слова Трампа о том, что урегулирование украинского вопроса займет больше времени, чем он ожидал.

Уиткофф также заявил, что трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть перенесена на следующую неделю.

9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали ситуацию вокруг Ирана и переговоры по урегулированию на Украине.

