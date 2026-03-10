Уиткофф высказался о переломном моменте в переговорах по Украине

США надеются, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наступает переломный момент. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в интервью CNBC.

«Мы видим признаки того, что обе стороны устали. Будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал он.

Уиткофф напомнил слова Трампа о том, что урегулирование украинского вопроса займет больше времени, чем он ожидал.

Уиткофф также заявил, что трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть перенесена на следующую неделю.

9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали ситуацию вокруг Ирана и переговоры по урегулированию на Украине.