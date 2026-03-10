РИА Новости: Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

Ветеран спецоперации, участник операции в Гостомеле и оператор-испытатель дрона «Овод» с позывным «Челентано» рассказал агентству РИА Новости, что в феврале 2022 года под Киевом пожилая местная жительница помогла российским военным разоблачить диверсанта из Вооруженных сил Украины (ВСУ)

По его словам, диверсанты нередко переправлялись через реку Ирпень, снимали форму и пытались скрыться в тылу. В одном из таких случаев задержанный мужчина утверждал, что живет на одной из местных улиц, однако собравшиеся жители усомнились в его словах. Тогда пожилая женщина заявила, что он там не проживает, тем самым помогла раскрыть обман.

Ранее другой боец СВО смог выжить под атакой украинских беспилотников благодаря правильному поведению во время боя. Он поспешно уходил от дронов, петляя по пути. Это помогло ему уклониться не только от беспилотников ВСУ, но и не попасть под огонь минометов. Возможно, солдату помогла и вера – боец признался, что общается с Богом перед каждым боевым выходом.