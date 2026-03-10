Вайдель: Политика ЕС и властей Германии ведет к краху автоконцерна Volkswagen

Действия руководства ЕС и нынешних властей Германии ведут к краху автоконцерна Volkswagen. Крах ушедшему из России автогиганту предрекла сопредседатель партии «АдГ» Алис Вайдель, ее слова приводит газета «Известия».

После публикации годового отчета компании политик заявила, что современная политика приведет к проблемам для ведущего автопроизводителя Германии.

«Крах ведущей германской корпорации политически спланирован Брюсселем и Берлином», — заявила она.

Согласно отчету, прибыль Volkswagen за 2025 год после вычета налогов упала почти в полтора раза (минус 44 процента), с 12,4 до 6,9 миллиарда евро, а торговый оборот упал на 0,8 процента, до 322 миллиардов. В связи с такими показателями автоконцерн собирается уволить к 2030 году 50 тысяч человек. Благодаря сокращению числа рабочих рук и производственных мощностей на немецких заводах урезать расходы удалось уже на миллиард евро. К 2030-му траты намерены урезать на 6 миллиардов в год.

Замедление экономической активности в Китае стало серьезной проблемой для экспортеров из Германии. Ряд отраслей немецкой экономики столкнулся с падением продаж и одним из самых пострадавших секторов оказался автопром. На фоне проблем с продажами в КНР глобальная реализация машин группы Volkswagen по итогам 2025 года просела до 8,984 миллиона единиц.