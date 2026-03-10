Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 10 марта 2026Экономика

Ушедшему из России автогиганту предрекли крах из-за политики ЕС

Вайдель: Политика ЕС и властей Германии ведет к краху автоконцерна Volkswagen
Вячеслав Агапов

Фото: Hendrik Schmidt / picture alliance via Getty Images

Действия руководства ЕС и нынешних властей Германии ведут к краху автоконцерна Volkswagen. Крах ушедшему из России автогиганту предрекла сопредседатель партии «АдГ» Алис Вайдель, ее слова приводит газета «Известия».

После публикации годового отчета компании политик заявила, что современная политика приведет к проблемам для ведущего автопроизводителя Германии.

«Крах ведущей германской корпорации политически спланирован Брюсселем и Берлином», — заявила она.

Согласно отчету, прибыль Volkswagen за 2025 год после вычета налогов упала почти в полтора раза (минус 44 процента), с 12,4 до 6,9 миллиарда евро, а торговый оборот упал на 0,8 процента, до 322 миллиардов. В связи с такими показателями автоконцерн собирается уволить к 2030 году 50 тысяч человек. Благодаря сокращению числа рабочих рук и производственных мощностей на немецких заводах урезать расходы удалось уже на миллиард евро. К 2030-му траты намерены урезать на 6 миллиардов в год.

Замедление экономической активности в Китае стало серьезной проблемой для экспортеров из Германии. Ряд отраслей немецкой экономики столкнулся с падением продаж и одним из самых пострадавших секторов оказался автопром. На фоне проблем с продажами в КНР глобальная реализация машин группы Volkswagen по итогам 2025 года просела до 8,984 миллиона единиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

    В российском городе пожаловались на каток вместо лестниц в отделение общества инвалидов

    Хирурга элитной московской клиники обвинили в сексуальных домогательствах

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Назван возможный сценарий нового конфликта с Израилем после Ирана

    Стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Иране после ударов США и Израиля

    В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

    Пентагон анонсировал самые масштабные удары по Ирану

    Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok