21:46, 10 марта 2026

В Белом доме высказались о сроках завершения войны с Ираном

Левитт: Операция против Ирана закончится тогда, когда решит Трамп
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военная операция США против Ирана закончится тогда, когда решит американский президент Дональд Трамп. О сроках завершения конфликта рассказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«В конечном счете операция завершится тогда, когда верховный главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты», — сообщила она.

По ее словам, одной из целей операции является приведение Ирана в состояние «полной и безоговорочной капитуляции».

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент», — отметил политик.

