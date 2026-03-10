Реклама

В Британии раскрыли последствия угрозы Зеленского в адрес Орбана

Unherd: Угрозы Зеленского в адрес Орбана ухудшают отношения Украины с Венгрией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: S.Villarroel / Globallookpress.com

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обострили и без того напряженные отношения между двумя странами. Об этом пишет британское издание Unherd.

Как отмечается в статье, недавно Зеленский пригрозил Орбану беседой с украинскими военными из-за блокировки Будапештом кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. «Комментарии Зеленского, прозвучавшие в четверг, обострили ожесточенный спор вокруг поставок российской нефти до неприкрытой враждебности», — указывает издание.

Автор материала обратил внимание, что высказывания украинского лидера осудил даже «ярый недруг» Орбана, его соперник на апрельских выборах Петер Мадьяр. По его мнению, это «демонстрирует зреющие в Венгрии антиевропейские и антиукраинские настроения».

Ранее Орбан заявил, что Будапешт остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы Зеленского.

