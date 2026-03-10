Реклама

15:56, 10 марта 2026Силовые структуры

В деле о дебоше в российском супермаркете поставили точку

В Свердловской области суд приговорил дебоширов за нападение на супермаркет
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил двоих местных жителей, напавших на людей в супермаркете Серова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Одного из них приговорили к трем годам колонии строгого режима, а второго — к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 5 процентов заработной платы в доход государства. Как отметили в суде, второй мужчина успел загладить вину перед потерпевшими.

По версии следствия, в марте 2025 года мужчины устроили потасовку в торговом зале, применяя насилие к посетителям и сотрудникам магазина, пытавшимся пресечь беспорядки. При этом злоумышленники использовали предметы в качестве оружия.

Ранее в центре Москвы буйный мужчина устроил дебош в ресторане.

