Бывший СССР
12:22, 10 марта 2026Бывший СССР

В Генштабе ВСУ раскрыли цель боев за Бахмут

Украинский генерал Комаренко: ВСУ начали бои за Бахмут, чтобы сковать армию РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Во время контрнаступления в 2023 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бои в районе Бахмута, чтобы улучшить тактическое положение и сковать армию РФ. Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Александр Комаренко в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что атака в районе Бахмута также должна была запутать российское командование относительно планов украинского контрнаступления. По словам военного, украинская оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» должна была как можно дольше удерживать город, а затем начать наступление южнее города.

«Задача "Хортицы" заключалась в проведении наступательных действий на Бахмутском направлении, чтобы, во-первых, ввести противника в заблуждение относительно направления нашего наступления. (...) Во-вторых, нашей задачей было сковать силы противника и не дать ему перегруппироваться», — отметил он.

Как уточнили журналисты, переброска сил к Бахмуту привела к провалу контрнаступления ВСУ. При этом Комаренко заявил, что действия украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) также соответствовали замыслу операции.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный обвинил в провале контрнаступления 2023 года президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.

